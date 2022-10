Friend zone! Shay define relação de amizade com Kerline

Ex-fazenda não declarou a sua torcida para a loira e disse que torce para todos os participantes do grupo B

Infelizmente a fofoqueira aqui passa mal… Kerline e Shay não serão um casal depois que a musa sair da Fazenda. Vale lembrar que Shay foi expulso da sede por causa de uma briga com Tiago. No quadro ‘Última Chance’ no programa do ‘Hora do Faro’, o uraniano disse que o relacionamento dos dois vai ficar só na amizade.

“Acredito que não tem como. A gente virou muito amigo, vai continuar sendo amigo, mas como namorados não tem possibilidade. Ela não queria. A gente combina muito mais como amigos”, explicou Shay.

Dentro do reality os dois chegaram a discordar de alguns pontos que os dois não tinham em comum, mas o vai e vem ficou famoso entre o casal que sempre acabavam reatando. Na ocasião, Shay nem declarou sua torcida para a loira. Afe!