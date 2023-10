Fred Bruno confessa que não saberia lidar caso Bianca Andrade comece um novo relacionamento

Após o fim do seu casamento com a empresária, o ex-bbb conta que ainda não apresentou ninguém que ele tenha se relacionado para o filho.

Minha gente, o influenciador e papai do Gudugo Fred Bruno foi o convidado do Poddelas nesta quarta-feira (4) e aproveitou sua participação no podcast para desabafar sobre como tem sido seus relacionamentos recentes após o fim do casamento com Bianca Andrade, a mãe do seu filho Cris, de 2 anos. O ex-BBB inclusive explica que as mulheres com quem se envolveu até então nunca conheceram o menino.



“Eu nunca apresentei ninguém pro Cris. Até hoje, não aconteceu da pessoa entrar na vida do meu filho. Eu sou responsável por uma série de coisa na vida do meu filho. Fico pensando se ele me ver com uma pessoa que não é a mãe dele, isso pode gerar uma dúvida nele”, explica Fred.



“Eu não apresentei ninguém ainda porque eu não sei o que isso pode gerar nele, que tipo de dúvida pode gerar nele. Para mim, são coisas extremamente separadas. Eu fiquei com a pessoa, ali, não chega nem perto do Cris. É uma parada tão distante que eu nunca nem parei para pensar nisso,” conta.



O influenciador também confessou do grande receio que tem de como seria a relação do seu filho com uma pessoa que sua ex-mulher poderia vir a se relacionar num futuro próximo.

“A Bianca pode se apaixonar por uma pessoa e acontecer, obviamente, e eu não sei como eu iria lidar com o Cris tendo outra pessoa. Estou sendo muito sincero. Nosso relacionamento é muito bom, tudo certo, mas eu não sei como eu lidaria vendo isso.”

“Como seria imaginar o Cris tendo outro pai, ou outra mãe, eu não sei como eu iria lidar. Então, para não despertar esse sentimento e para blindar ele disso, é algo que eu deixo totalmente separado. Uma coisa é minha vida, outra coisa é minha vida com meu filho.”