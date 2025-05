FP do Trem Bala fala sobre show em Brasília: “ quando eu comecei, esse espaço não existia”

Gente, o FP do Trem Bala tá chegando em Brasília! Dono de hits que dominaram as playlists, como “Ela Vem, Brota No Meu Setor”, FP do Trem Bala vai se apresentar no dia 13 de junho na capital federal. Com músicas que somam milhões de reproduções e uma sonoridade que traduz a voz das periferias, o artista chega à Brasília com um show que é celebração, resistência e conexão com o público.

O artista leva à cidade o som potente que mistura pagodão baiano e funk, reafirmando seu lugar como uma das vozes mais relevantes da nova cena nacional.“Cara, quando eu comecei, esse espaço que a galera tem hoje não existia tanto no Brasil. Eu, como parte do movimento, me sinto orgulhoso que a nossa cultura esteja a cada dia ganhando mais espaço pelo País”, afirma FP do Trem Bala.

FP do Trem Bala celebra a ocupação dos espaços pela cultura da quebrada.

Com números impressionantes nas plataformas digitais, FP do Trem Bala acumula milhões de streams e visualizações em faixas como “Ela Vem, Brota No Meu Setor”, lançada em 2024 em parceria com Rodrigo da CN e DJ Zygão, e “Foi Até Bom Te Encontrar”, ambas com destaque nas principais playlists e redes sociais. Sucessos como “Ai Calica” e “Bandido Mau” também contribuíram para consolidar o nome do artista entre os mais ouvidos do país. Mais do que um nome de destaque no cenário musical, FP do Trem Bala representa a potência criativa das periferias brasileiras. Sua trajetória é símbolo de resistência, transformação e alcance global de uma cultura que há muito tempo pede passagem — e agora, finalmente, ganha o mundo.

Anota aí na agenda, separa o look e prepara o passinho! Dia 13 de junho tem FP do Trem Bala em Brasília.