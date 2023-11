‘Foram 18 segundos levando choque’, diz jovem agredido por polícia numa estação de trem em SP

Genteeee, o que tá acontecendo?? Um jovem chamado João Victor, de 23 anos, foi agredido por agentes de segurança em uma estação de trem de São Paulo nesta quarta-feira (29). E no programa desta quinta-feira (30) do Encontro com Patrícia Poeta, João contou o que aconteceu momentos antes da reação dos agentes. O rapaz diz que ao chegar à estação não conseguiu recarregar seu bilhete único porque a máquina não funcionava.

“Eu tentava carregar meu bilhete e ele não carregava. E eu não tinha o dinheiro da passagem. Solicitei ao funcionário da CPTM que liberassem minha entrada. Esse episódio já aconteceu comigo outras vezes e o procedimento do funcionário foi me deixar passar pela lateral da catraca. Mas dessa vez não deixaram”

O valor das passagens de João Victor é pago pela empresa em que ele trabalha. Mas um percentual de seu pagamento é descontado em folha para arcar com parte do custo do vale-transporte. “Me senti tapeado. Foi descontado da minha folha salarial. Se eu faltasse ao trabalho, ia ser descontado”, disse ele, que decidiu pular a catraca.

“Quando eu vi o trem chegando na plataforma, eu falei ‘licença, eu sei que eu tenho direito de embarcar’. Então eu realmente invadi e fui em direção ao trem calmamente”

Foi nessa hora que João Victor foi abordado por agentes de segurança. “Dois policiais ferroviários nem tentaram entender, vieram me puxando pela mochila e me dando golpe de jiu-jitsu. Minha esposa começou a gravar e eu nem sabia que eu estava levando choque, achava que estava levando facada”, contou.

“O vídeo tem 42 segundos. Foram 18 segundos levando choque”, disse João Victor, que alega não ter reagido.

João Victor registrou boletim de ocorrência e fez exame de corpo de delito. “Meu corpo está doendo, mas meu psicológico tá muito bom e eu vou correr atrás dessa justiça”, declarou.