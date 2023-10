Fora do BBB? Tadeu Schimidt ganha outro programa na Globo

O apresentador ficará por conta da apresentação do BBB e de outro programa na grade de programação da TV Globo em 2024

É inegável dizer que Tadeu Schmidt é a pupila dos olhos da TV Globo, né? O jornalista está na apresentação do BBB para o ano de 2024, mas um novo projeto chega a sua mesa sem chance de recusa. Afinal, o apresentador também ganhará um novo programa na grade de programação da emissora entre os meses de julho e agosto.

Schmidt marcou presença no evento UpFront, que é onde a Globo anuncia as novidades de seu programa para o mercado publicitário. No palco, ele contou que vai comandar um programa diário sobre os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Os jogos acontecem entre 26 de julho e 11 de agosto. “Vai ser diário, à noite e ao vivo. Vou ter ao meu lado a campeã olímpica Fernanda Garay, craque do vôlei e carismática. Esse programa virá junto com a maior cobertura de todos os tempos na Globo. Serão 200 horas de transmissão nos melhores horários”, afirmou ele.