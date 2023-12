Fora de casa! Alexandre Correa diz estar sem energia em um apartamento emprestado: “Desumano”

O ex-marido de Ana Hickmann está fora de casa após a apresentadora fazer a denúncia de agressão pautada na Lei Maria da Penha

Alexandre Correa apareceu nas redes sociais para contar o drama de sua vida. Após ter saído de casa e Ana Hickmann ter dado entrada nos papéis do divório, o empresário contou que está em um apartamento emprestado e sem energia elétrica. No vídeo é possível ver que ele está usando velas para ter luz no apartamento.

“Fala galera tudo bem? Passando aqui para deixar um recado, esperei cair a luz do dia. Hoje é o sexto dia que eu estou aguardando a Enel religar a energia de um pequeno imóvel que um casal de amigos gentilmente me cedeu para morar aqui na Zona Oeste de São Paulo”, começou.

O ex-marido de Ana Hickmann seguiu reclamando. “Ontem deu os cinco dias de tolerância. Não vieram, não deram satisfação! Mandaram ligar hoje na ouvidoria, pelo menos umas três horas eu fiquei ao telefone e não respondem, não dão uma solução!”, declarou.

Revoltado, o empresário criticou a empresa responsável pelo fornecimento de energia. “É um negócio bizarro, é a pior porcaria que eu já vi em 52 anos de prestadora de serviço”, disse.