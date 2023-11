Fora da TV Globo, André Marques afirma: “Não vou passar necessidade”

O ator e apresentador afirma que, apesar de não estar mais na TV aberta, ele ainda está “na ativa”.

Durante a sua participação no podcast Pod People, o ator e apresentador André Marques abriu o seu coração ao falar sobre a sua situação financeira, após deixar de ser um funcionário da TV Globo.

“Ganharia mais dinheiro se tivesse na TV aberta. Poderia dizer que sim. Mas eu fiz um pé de meia e não vou passar necessidade até o dia em que Papai do Céu me chamar e nem as minhas cachorras. Estou na ativa. As pessoas associam sucesso sempre a grana”, iniciou André Marques.

Extremamente conhecido por interpretar o personagem “Mocotó”, em diversas edições de Malhação, o ator aproveitou a oportunidade para explicar a diferença entre a fama, o sucesso financeiro e a felicidade.

“E se você não faz sucesso está sem grana. Na verdade, todo mundo quer ficar famoso para ganhar grana. E a longo prazo, coisas interessantes, talvez vão te dar menos grana do que as baboseiras que dão muita grana”, finalizou o apresentador.