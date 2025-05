Fontenelle alfineta esposa de Leonardo: “Quando comecei a me envolver com Eduardo Costa, ela parou de me seguir”

Amores, estava passeando com o Golden Retriever de minha prima ao redor da Lagoa Rodrigo de Freitas. Eis que recebo um trecho de um vídeo onde uma atriz influencer alfineta a esposa de um sertanejo. Gente, sem papas na língua a diva desmentiu que elas não se conheciam. Meu bem, ela jogou tudo no ventilador na maior elegância.

Acontece que a atriz, empresária e influenciadora, Antonia Fontenelle, usou a transmissão ao vivo do canal ‘Na Lata’ para rebater um story publicado pela esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha.

Fontenelle abriu o vídeo contestando a publicação em que Poliana afirmou não conhecê-la.

“Eu não sabia que chifre causava alzheimer. E é uma coisa que está me preocupando. Não que ela tenha a obrigação de saber quem eu sou”, iniciou.

A apresentadora relembrou um breve período em que as duas interagiram (Reprodução/YouTube)

A apresentadora relembrou que já teve uma relação próxima com o cantor, especialmente na época em que sua produtora estava cotada para produzir um filme sobre a história da dupla Leandro e Leonardo, projeto que nunca saiu do papel.

“Eu tenho um grande apreço por Leonardo. E tenho ficado decepcionada com ele após o surgimento dessa nora [Virgínia]. E em relação à Poliana… eu não admiro ela em absolutamente nada. Nunca admirei. Mas não vou desmerecê-la. Eu tô aqui para colocar a Poliana no cantinho do pensamento”, confessou.

Em seguida, recordou momentos que contradizem a alegação de que Poliana Rocha não a conhece.

“Então gente, o filme [sobre a história de Leandro e Leonardo] não rolou. E um dia, eu mandei a minha produtora lá na fazenda do Leonardo para captar umas imagens para mim. Eu não fui, porque estava muito ocupada. Aí vi todo mundo me ligando: ‘Cadê você? Você não vem? Que pena, a gente queria você aqui’, inclusive, uma delas foi Poliana que disse: ‘Poxa, que pena que você não veio!’”, destacou Fontenelle.

De acordo com Antonia, o distanciamento entre elas começou após engatar um relacionamento com Eduardo Costa, em 2019.

“Acontece que quando eu comecei a me relacionar com o Eduardo Costa, esse breve affair que a gente teve, ela parou de me seguir.”

E continuou: “Eu também não entendi e nem quis entender o porquê. A Poliana me seguindo ou deixando de me seguir não muda a minha vida em absolutamente nada”, completou.

Vale ressaltar que as alfinetadas entre elas tiveram início após Antonia Fontenelle defender Luana Piovani de Zé Felipe, que a chamou de ‘Matuzalém’, dizendo que Poliana tem a mesma idade dela.

E ao ser questionada sobre o que achou da fala de Fontenelle, Poliana respondeu: “Quem é?”, dando a entender que não conhecia a apresentadora.