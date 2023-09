 “Fomos um casal muito bonito”, afirma Ana Castela, após término com Gustavo Mioto

A cantora de sertanejo garantiu que não fica incomodada com os fãs pedindo para que ela e o ex retomem o namoro.

Que setembro foi o mês dos términos de relacionamento já ficou mais do que claro, né? Mas para os fãs do ex-casal Ana Castela e Gustavo Mioto o fim não foi aceito. Diante disso, em entrevista aos Splash, nos bastidores do Jaguariúna Rodeio Festival 2023, a cantora falou sobre o fim de seu relacionamento.

Ao ser questionada sobre os incessantes pedidos dos fãs, para que ela e Gustavo retomem o relacionamento que recentemente chegou ao fim, a boiadeira garante que não fica incomodada, afinal ela e o sertanejo formaram um casal muito bonito e afirma que é normal essa atitude dos fãs.

“Não me incomoda não, eu e o Gustavo fomos um casal muito bonito. Então é normal o pessoal querer que a gente volte”, declarou a cantora.