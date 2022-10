“Foi um escárnio com a cara do TSE e do Alexandre”, dispara Felipe Neto sobre Valadão

Youtuber não deixou de problematizar a retratação de André Valadão desmentindo algumas inverdades sobre Lula

Minha gente, essa eleição está mais quente do que a gente esperava, mas ontem tivemos um ato que gerou o maior bafafá. André Valadão diz ter recebido um mandado do TSE pedindo que se retrate diante das acusações perante o candidato Lula. Felipe Neto não se calou e foi para as redes sociais comentar o vídeo, dizendo que o ato foi um escárnio.

“O que o André Valadão fez não foi uma retratação. Foi um escárnio com a cara do TSE e do Alexandre de Morais”, tuitou o youtuber.

E não parou por aí, porque Felipe ainda diz que tudo foi muito bem colocado na ocasião. “Deboche, erros de propósito nas legendas, carinha de vítima e sarcasmo. Se ficar impune será um dos maiores vexames do Tribunal”.

Depois disso, vários internautas começaram a duvidar do vídeo e ainda mais depois que a assessoria do TSE disse que nenhum mandado partiu deles para Valadão.