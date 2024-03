Foi por causa da Ivete? Gkay e Anitta estão distantes e tudo leva a crer que foi por causa da cantora

Gente, calma, Anitta e Ivete estão super bem, afinal, até cantaram ‘Macetando’ no carnaval de Salvador juntas no trio. Mas de acordo com Matheus Baldi, Anitta acredita que tenha sido usada como parte de uma estratégia de marketing de Gkay.

Gkay vinha tentando reencontros entre famosos que estavam distantes. No entanto, a ideia da influenciadora era promover esses encontros no palco da Farofa da Gkay.

Em 2021, a humorista juntou Xand Avião e Solange Almeida no palco da Farofa e dessa vez, tentou aproximar Ivete Sangalo e Anitta. De acordo com o jornalista, Gkay marcou as duas artistas para cantarem no mesmo dia na edição de 2022. Acontece que as duas cantoras andavam distantes e, em meio a tanto “disse me disse”, o clima entre as artistas era “estranho”.

Anitta precisou desmarcar a sua participação na festa da influenciadora por questões de saúde e acabou sendo internada. A patroa entendeu que se tivesse se apresentado na Farofa da Gkay, logo teria encontrado com Ivete Sangalo e teria ficado “vendida” em uma situação que poderia ser extremamente desconfortável, como uma estratégia para atrair a imprensa.