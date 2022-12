Flordelis era uma frequentadora de casas de swing 

Segundo o jornalista Ulisses Campbell, a ex-pastora chegou a ameaçar a fiel que revelou a polícia sobre o seu relacionamento com as casas de swing.

Gente, quanto mais mexe, mais coisas são descobertas sobre a ex-pastora Flordelis. Em uma entrevista ao podcast “SuperSônico”, o Jornalista e autor das best-seller das criminosas Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Flordelis, Ulisses Campbell, contou que a ex-pastora Flordelis, responsável pela morte de seu marido Anderson do Carmo, era frequentadora de uma casa de swing.

“Pra mim ela frequentar [cada de] swing, é um atestado de que ela é uma impostora como pastora. Ela é uma charlatã”, iniciou o jornalista.

Engatando neste gancho, Campbell conta como que este segredo da criminosa foi descoberto por toda a comunidade evangélica. “Ela é descoberta na comunidade evangélica, porque uma obreira da igreja dela, leva uma nova “ovelha” para a igreja, que frequentava o swing. Quando chegou lá e olhou a Flordelis, ela perguntou: ‘Quem é aquela mulher que está ali?’, ‘Ah, é a pastora Flordelis, que dá o nome ao ministério.’, ‘Sério? Essa mulher frequenta a mesma casa de swing que eu’, aí a mulher quase caiu pra trás.”

Após contar como este segredo foi descoberto, ele conta qual foi a atitude tomada por Carla, a fiel que levou a frequentadora de swing, que desmascarou Flordelis, para a igreja.

“Tem até o depoimento dela. Ela foi lá e confrontou a Flordelis, porque a mulher, quando conta que a Flordelis frequentava a casa de swing, a amiga não acreditou. Aí ela começa a dar detalhes.”

Ulisses conta que, inicialmente, a mulher jogou um verde confrontando Simone, a então nora da pastora que também foi mencionada na história contada pela nova “ovelha” do rebanho, que afirmou que era eles mesmos que ela havia visto na região da Barra.

Em seguida, Carla foi falar diretamente com Flordelis e Anderson, mas, ao contrário de Simone, eles perceberam do que se tratava e tentou fazer com que a mulher acreditasse que aquilo que ela estava dizendo era apenas frutos da sua imaginação.

Porém, ele conta que, após a morte do pastor ter sido divulgada, Carla vai até a delegacia e conta essa história que ele acabara de contar às autoridades. “Tá tudo no depoimento dela.”

Por fim, Ulisses relata que Flordelis descobriu sobre o depoimento de Carla, e que em resposta a ele, ela grava um vídeo dizendo: ‘Olha Carlinha, tu vai ter que provar o que tu tá dizendo. Se eu fosse você eu iria lá na Barra agora, atrás de câmera e tu tem que apresentar uma filmagem, e eu quero euzinha bêbada em casa de swing. E se eu tivesse lá, qual problema teria? Mas eu não estava, viu? E outra, vai ter que me pagar, [por] danos morais. Não tem dinheiro não? Vai fazer faxina, vende as coisas que tem em casa’, desafiando e ameaçando a fiel.