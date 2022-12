Flora Matos critica Karol Conká e ela dá resposta: “Achei que você tinha coisa mais importante pra fazer”

Cantora usou as redes sociais para criticar a postura de Karol, que gravou um vídeo com Luísa Sonza

A internet ainda não perdoou o episódio de racismo envolvendo o nome de Luísa Sonza e podemos ver um pouco disso no Twitter. Flora Matos criticou a postura da cantora ao aparecer em um vídeo ao lado de Luísa Sonza em divulgação da sua nova música com Xamã.

“Parabéns Karol. Um verdadeiro exemplo!”, escreveu Flora. Logo abaixo a resposta de Karol revelava que a língua dela continua um chicote.

“Achei que você tinha coisa mais importante para fazer do que se importar com minha existência. Eu te amo, vem aqui chora no colo da mamacita!”, escreveu.