Flay impressiona ao cantar Whitney Houston

A ex-BBB e cantora apostou no vermelhão e soltou a voz sem passar vergonha com ‘I Have Nothing’ de Whitney Houston

Por essa eu jamais esperei, e eu juro para você que não esperava mesmo, mas a potência vocal de Flay atingiu o patamar máximo. A gata apostou no vermelhão e mandou uma Whitney Houston para quem quiser vasculhar defeitos em sua voz. Flay acerta notas e arrasa em I Have Nothing (Foto: Reprodução) E já adianto, os haters que quiserem procurar defeito terão um longo trabalho, porque Flay foi cirúrgica e parece ter escolhido cada nota de ‘I Have Nothing’ a dedo. E se o coração doer, cante.



I Have Nothing – Whitney Houston pic.twitter.com/VDvCNDoz9k — FLAY (@flaayoficial) March 23, 2022 Os comentários não deixam mentir, a cantora arrasou e é nítido que com estudo é possível alcançar algo próximo da perfeição. Parabéns, gata, você arrasou. Sucesso sempre, beijos.