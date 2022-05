Flay conta que está em Miami com grandes produtores da música: “Já me sinto vitoriosa”

Cantora e ex-BBB ainda puxa a discussão de ser artista e ser famosa em seu Twitter

Eita! Flay voou depois do BBB, isso a gente não pode negar. A gata vinha fazendo covers de músicas famosas e posso dizer que sua preparação vocal melhorou muito. Não é para menos que a morena foi notada por grandes produtores da música em Miami e usou seu Twitter para contar tudo.

A Flay cantando “Easy On Me” da Adele 🔥pic.twitter.com/JCETLf9pri — Tracklist (@tracklist) February 15, 2022

“Estou em Miami graças ao cover de Adele que chegou até um dos grandes produtores aqui da indústria e acabou me trazendo até aqui, foi cruamente por causa da minha arte mesmo não tendo Hits, independente do que aconteça já me sinto vitoriosa”, iniciou Flay.

A cantora ainda diz que a ideia é uma carreira paralela e conta que vai explicar com mais detalhes no decorrer do tempo. “Nunca sonhei tanto com dinheiro e fama, eu queria minha arte tocando emocionando corações e sendo reconhecida e respeitada por isso”, disse.

Isso não define ser artista ou não, ser artista é DIFÍCIL DEMAIS NO NOSSO PAÍS, mesmo assim respiramos arte somos ricos de arte no BR, valorizamos pouco os nossos artistas no geral pra aplaudir muito números e não a arte em si infelizmente, isso frustra muitos e até faz desistir — FLAY (@flaayoficial) May 18, 2022

Flay ainda puxou o assunto que estourou essa semana nas redes com o comentário de Samantha Schmutz para Juliette sobre ser artista. “Não confundam ser artista com ser famoso, o cantor de rua, o artesão, o pintor, o ator com a plateia vazia no teatro, arte não é ser famoso, começa por aí, parem de desmerecer quem não tem milhões de seguidores. Ser artista é pura e genuinamente por amor, qualquer coisa diferente disso é com qualquer outro propósito, menos pela arte”, escreveu a cantora.