Grandona sem medo! “Fico com quem eu quiser”: Flay rebate fofoca de Hadbala sobre affair com MC Gui

A cantora ainda aproveitou para responder sobre ser “objeto sexual”

O grandão sem medo, Hadbala, mal entrou no Power Couple e já está cau-san-do! Isso porque em papo com Ivy, disse que Rogério, pai de MC Gui, o revelou que o filho está com a Flay — ex colega de confinamento da dupla no ‘BBB20’. E óbvio que nesta quarta-feira, (4), a cantora botou a boca no trombone.

Em viagem pela Turquia — chique né? — a ex BBB esclareceu toda a história, mas já adianto: não negou a fofoca, ‘tá? “O contraste entre não participar de um Power Couple para não expor minha vida íntima e não atrelar minha imagem a um relacionamento. Terceiro dia de Power Couple mesmo sem estar lá, minha intimidade e privada foi exposta em rede nacional pelo ‘falei, tô leve’ [Hadson]”, começou Flay usando o bordão do ex BBB20 e atual Power Couple Brasil.

A cantora continuou explicando que ela não liga de falarem dela e se querem sair quem ela beija, mas não gostou da forma como a história dela com MC Gui foi contada. “A primeiro momento eu surtei, mas eu sou mulher solteira. Sou honesta e transparente, com tudo muito bem conversado. Eu sou solteira, não estou em relacionamento nenhum e fico com um, com dois, com três, com quantos eu quiser”, disparou, certíssima, Flay.

Flay ainda demonstrou o quanto sentia amor e carinho pelo seu ex, Pedro, então ela priva a intimidade dela por respeito a ele e ainda revelou que eles ficaram depois do término. Quando o mel é bom a abelha sempre volta né queridos?

E sabe que a cantora ainda teve que lidar? Com seguidor a chamando de “objeto sexual” e ela respondeu a altura: “Isso aqui é opinião de uma escoria que fala que sonha comigo no privado e posta isso a meu respeito. Machista filho da puta! Sou um objeto sexual, porque nunca vai chegar perto de mim”, disparou. Flay ainda disse que o processará e mais quem inventar coisas sobre ela, então seguidor se retratou publicamente pedindo desculpas. O medo é grandão né?

Enfim, a Flay beija e fica com quem ela quiser e quem se incomodar, que lute!