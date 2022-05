E ‘tá errada? Após ser cobrada por contatinhos, Flay dispara: “Nunca prometi ser fiel a ficante”

A ex-BBB beijou muuuuuuito durante sua viagem para Miami e aproveitou muito

Já disse que amo a Flay do ‘BBB20’, hoje? Eu adoro o quanto ela ‘tá nem aí! Nesta segunda-feira, (23), a ex-BBB soltou mais uma de suas pérolas no Twitter.

É que a amiga da Bianca Andrade está aproveitando horrores sua viagem para Miami, nos Estados Unidos, e isso inclui fazer um tour pelas baladas de lá e beijar muuuuuito. ‘Tá errada? De jeito nenhum! Mas seus contatinhos do Brasil, acham que sim!

A moça contou que está recebendo diversas mensagens deles após os flagras da beijação internacional, mas que não deve nada a ninguém. “Acordei com meus contatinhos no Brasil chateadíssimos comigo me mandando vídeos eu beijando os boyzinhos aqui … Ué gente???? Eu nunca prometi ser fiel a ficante”, disparou Flay. Será que MC Gui é um deles? Porque eles estão ficando hein? O pai dele quem contou no Power Couple!

Acordei com meus contatinhos no Brasil chateadissimos comigo me mandando vídeos eu beijando os boyzinhos aqui …

Ué gente????

Eu nunca prometi ser fiel a ficante 🤷‍♀️ — FLAY (@flaayoficial) May 23, 2022

Lembrando que a cantora está em Miami a trabalho convidada por um produtor musical que se encantou ao ver um vídeo da mesma cantando a musica “Easy On Me”, de Adele. Na semana passada, ela postou em seu Twitter que estava em estúdio e escreveu: “E mais uma vez Deus me prova que seus sonhos para mim sempre foram maiores que os meus. Vocês não sabiam, mas estou em Miami neste momento e não é a passeio, posso dizer que literalmente o meu talento me trouxe aqui e o resto aguardem”.

E mais uma vez Deus me prova que seus sonhos para mim sempre foram maiores que os meus.

Vocês não sabiam mas estou em Miami neste momento e não é a passeio, posso dizer que literalmente o meu talento me trouxe aqui e o resto aguardem. pic.twitter.com/bpLOyEbtIU CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 18, 2022

Sucesso, Flay! Você merece!