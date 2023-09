Flay anuncia fim do seu noivado com Pedro Maia

A ex-BBB anunciou o fim do seu relacionamento por meio das redes sociais e pegou os fãs e amigos de surpresa diante da notícia que já tinha virado noivado

Flay já estava na pista pra negócio. Após anunciar que estava noiva de Pedro Maia, a ex-BBB usou suas redes sociais para anunciar que já não estava mais com o muso. A artista não deu detalhes do término, mas disse que a relação chegou ao fim.

“Em respeito a todos que me acompanham aqui e torcem pela minha felicidade, preciso informar que o meu noivado chegou ao fim! Fiquem com Deus, logo logo estou aqui com vocês”, disse ela.

Nos stories ela ainda comentou: A vida é feita de ciclos e o meu com a Flay encerrou. Obrigado pelo carinho de quem torceu”, escreveu.