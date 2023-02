Flay alfineta Salgueiro por desfile no carnaval: “Que show de horror”

Cantora ficou incomodada pela escola trazer imagens de demônios para dentro da avenida

Viiish, Flay não gostou nada nada do desfile da Acadêmicos do Salgueiro e usou as redes sociais para dar sua opinião sincera sobre a “arte” da escola. A musa chegou a falar que ficou triste e disse que tudo não passou de um show de horror.

“Que show de horror! Independente de religião, que triste ver um espaço tão importante pra mostrar arte e cultura ser usado para enaltecer e adorar o demônio”, iniciou.

Ela ainda completa ao dizer que cada um adora quem quiser. “Que desgraça isso, me entristece de verdade, mas é isso, cada qual com seu Deus”, finalizou.