Flávio Dino pede que a falta de água, que matou uma jovem no show da Taylor, seja investigada

O ministro da justiça e Segurança Pública, publicou uma nota em seu Twitter afirmando que as medidas devem ser tomadas ainda hoje.

Meus amores, após o triste ocorrido que matou a jovem Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, de desidratação, no show da nossa amada Taylor Swift, o ministro da justiça e Segurança Pública, Flávio Dino revelou na manhã deste sábado (18), que foi aberta uma investigação sobre a suposta falta de água potável no show da dona do hit ‘Cruel Summer’.

Através das suas redes sociais, o ministro da justiça e Segurança Pública afirmou que as providências cabíveis devem ser tomadas ainda hoje, quando acontecerá o segundo show da cantora no Brasil, após 11 anos de sua última visita no país.

“Orientei o secretário nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Wadih Damous, a adotar as providências cabíveis — AINDA HOJE — quanto às denúncias de vedação ou ausência de disponibilidade de água para os consumidores que foram ou irão a shows durante essa imensa onda de calor que o Brasil atravessa”, afirmou Flávio Dino.

Orientei o Secretário Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Wadih Damous, a adotar as providências cabíveis – AINDA HOJE – quanto às denúncias de vedação ou ausência de disponibilidade de ÁGUA para os consumidores que foram ou irão a shows durante essa imensa onda de… — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) November 18, 2023