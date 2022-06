Flávia Pavanelli revela que tirou chip hormonal porque queria engravidar

Influenciadora falou sobre o tempo de Deus nos stories do Instagram

Para vocês que vão ficar chocadas com essa tanto quanto eu, se prepare, porque Flávia Pavanelli estava decidida a engravidar nos próximos meses. A influenciadora ainda contou nos stories que tudo é no tempo de Deus e não no dela “tudo fluirá naturalmente”.

A influenciadora de moda foi questionada em uma caixinha de perguntas “por que tirou o chip hormonal?” e não teve papas na língua para responder.

“Possivelmente tentaria engravida ano que vem. Ia me preparar em todos os sentidos pra isso. Infelizmente não é algo que está mais em meus planos pra esse momento, mas posso falar? Deus é maravilhoso! Não adianta mesmo sermos ansiosos e queremos fazer no nosso tempo, não do Dele. Na hora certa e no momento certo, tudo fluirá naturalmente, tenho certeza”, escreveu.

Eu não nego que amaria ver Flavinha grávida, mas tudo no seu tempo!