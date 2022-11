“Fiz até um fake para olhar o povo que tá com ele”, dispara Carlinhos Maia

Influenciador usou os stories para desabafar após término com Lucas Guimarães

Pai amado, tá pra nascer alguém que sofra mais que Carlinhos Maia e deixe a ferida aberta para todos os seus seguidores. O empresário tem usado as suas redes sociais para demonstrar a sua saudade do seu ex-namorado, Lucas Guimarães. Carlinhos chegou a escrever que fez um fake para ver a conta das pessoas que estavam acompanhando o seu ex. Jesus!

“Quando eu via minhas primas sofrendo por amor eu pensava: ‘Que nega paia da porr*, vai otária, vida que segue’. E hoje tá eu aqui, smilinguida, indo nos stories do boy de 10 em 10 minutos, e o pior fiz até um fake para olhar o do povo que tá com ele”, escreveu.

Carlinhos ainda escreveu que quer que Licaks saiba como ele está se sentindo e revelou que tem medo de que o seu ex perca o interesse com a insistência do empresário. “Parece que quando o cara deixa a gente, ele fica mais bonito”, escreveu.