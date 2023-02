Fiuk relembra comentários sobre sexualidade: “Quando você é bem resolvido, não tem nada que te incomode”

Ator relembrou os comentários dos críticos quando atuava em ‘Malhação ID’

Fiuk mostrou que é todo desconstruído e não é só papinho furado que vem desde a sua participação no BBB, que será eternamente lembrada. O ator contou que levou as críticas sobre a sua sexualidade, quando fez ‘Malhação ID’, na brincadeira e ainda disse ser muito bem resolvido.

“Eu não entendia as críticas. Questionavam: ‘É gay ou não é?’. Eu nem respondia. Deixa as pessoas comentarem. Para mim, tanto faz. Isso é tão antigo. Quem liga para essas coisas sofre sozinho. Quando você é bem resolvido, não tem nada que te incomode. Comecei a me divertir com o questionamento das pessoas”, disse o ator.

O ator ainda lembrou da febre que fez no Brasil com as camisetas gola V. “Quando fui fazer ‘Malhação’, coloquei as minhas roupas e lembro que foi um choque. ‘Meu Deus, o que é isso? Gola V? Nossa, Senhora!’. Não existia essa moda aqui. As primeiras roupas deste tipo que comprei, eram femininas”, contou.