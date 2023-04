Fiuk rebate comentário de que teria vendido carro para entrar no BBB: “Invejoso”

Cantor usou as redes sociais para publicar o comentário de um internauta respondido pelo próprio artista daquele jeito, “pra cima”

Fiuk não deixou de rebater os comentários na sua foto após mostrar o carrão que garantiu como fruto do seu trabalho duro. O cantor usou as redes sociais para dar um recado estilo coach para seus seguidores, dizendo que foi para cima e vendeu seu carro para hoje poder comprar outro. O filho de Fábio Jr. não deixou de ressaltar que está na luta, ou seja, trabalhando muito.

“Mania zoada de não comemorar as conquistas dos outros, mas vamos lá… Vendi, trabalhei,comprei e tô na luta. A maioria das pessoas não acreditam no que eu falei, mas isso é uma escolha de cada um. Eu fui pra cima, irmão”, iniciou ele.

O cantor ainda disse que deu a cara a tapa para conseguir o carro novo. “Eu não desisto do meu propósito e faço o que for por ele! Eu não me envergonho de ter passado por momentos difíceis por causa dos meus sonhos. Eles só me fortaleceram. E você?”, termina questionando e chamando o internauta de invejoso.