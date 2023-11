Fiuk é visto beijando muito durante evento de Carlinhos Maia

Genteeeee, eu tô chocada com esse vídeo que acabei de receber da minha best que tá lá em Maceió. Jamais pensei que iria ver o Fiuk, beijando com toda essa desenvoltura a influenciadora Ayarla, durante um show do cantor Xand Avião na Casa da Barra, evento no qual Carlinhos Maia reúne criadores de conteúdo na sua casa em Barra de São Miguel, em Maceió. Assim como eu, vários internautas ficaram surpresos com o filho do Fábio Jr. e comentaram sobre o momento quentíssimo do ex-BBB.

“Eu nunca vi o Fiuk beijando assim de perto. Passado”, disse o autor do flagra, que publicou o vídeo que viralizou nas redes sociais. “Fiuk não era assim no BBB, passada”, comentou uma pessoa no Twitter. “Chocada também estou”, escreveu outra. “O que é mais aleatório do que o Fiuk na Casa da Barra?”, questionou mais uma.

A influencer Ayarla conta com quase 7 milhões de seguidores no Instagram e em seu perfil compartilha seu dia a dia, suas viagens e muitas fotos sensuais. No TikTok, ela faz sucesso fazendo as dancinhas do momento.