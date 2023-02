Fiuk desabafa: “Estou me sentindo um virgem de 40 anos”

Depois de terminar o seu relacionamento com Thaisa Carvalho, o cantor abriu seu coração e disse que não está acostumado a ficar sozinho

A vida é feita de fases e Fiuk tem que aceitar que a dele chegou. Aloca! Em entrevista à revista Caras, o músico revelou que não está acostumado a ficar sozinho. Vale ressaltar que ele terminou o seu relacionamento de 10 anos com a influenciadora digital Thaisa Carvalho no ano passado.

“Tem essa parte da redescoberta nesta fase solteira. Estou me sentindo um virgem de 40 anos. Nossa, Senhora. Sou bem intenso em tudo o que faço”, iniciou.

Fiuk ainda disse que passa por dificuldades quando tenta conhecer pessoas: “Estou voltando a ir para as festas. Mas ainda tenho uma dificuldade de ir a festas. Não sei se é porque trabalho com isso desde cedo… Eu gosto de fazer festa, mas ir a eventos é mais cansativo. Conhecer alguém do zero, então…”, admitiu.

“A vida inteira deixei a vida amorosa reservada. Nunca gostei dessa experiência de você ter relacionamento com alguém e outras pessoas ao mesmo tempo. Quando você namora com a mídia, você deve satisfação para muita gente”, completou.