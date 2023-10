Fisiculturista morre em São Paulo, após complicações cirúrgicas

A informação sobre a morte do atleta foi dada pela sua esposa, que também passou as informações sobre o velório e sepultamento de Chris.

Minha gente, é com um imenso pesar que venho noticiar vocês sobre a morte do fisiculturista Christian Franco Figueiredo, mais conhecido como Chris. A morte, que ocorreu nesta segunda-feira (16), após o atleta sofrer complicações durante uma cirurgia, foi informada pela esposa de Chris, Viviane Torres, que aproveitou para se declarar ao finado.

“Íamos completar 11 anos que nos conhecemos e nunca mais nos separamos. Coisa de alma. Sempre será você! Eternamente. Te amo e sempre te amarei, Mo. Deus te levou pra perto dele para um lugar lindo e mais seguro como você merece. Deus tem muito orgulho do filho que você foi e continuará sendo, mas agora pertinho Dele, onde Ele vai te dar tranquilidade e paz”, começou a esposa, que continuou se despedindo do atleta.

“Você me ensinou o verdadeiro significado do casamento, da parceria, do amor e, como falávamos estes dias, nas dificuldades que nos aproximávamos mais. Este vídeo foi você que editou com essa música que você adorava porque achava a letra parecida com a sua história. Mo, só tenho lembranças boas de você. Nosso amor é amor de alma e será eterno. Te amo e sempre te amarei, Mo. Que dor, meu Deus. Descanse em paz, meu amor”.

De acordo com Viviane, o velório de Chris aconteceu nesta terça-feira (17/10), no Cemitério Valle Dos Reis, em Taboão da Serra (SP) e o sepultamento foi realizado no mesmo local, às 14h30.