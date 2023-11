Fisiculturista Americano ganha destaque no Brasil e brinca com Jojo Todynho

O influenciador que coleciona milhões de seguidores usou a imagem de Jojo para causar na web

Kai Greene não está entendendo o que é um furacão Jojo quando está com ranço e ódio de alguém. O influenciador, com mais de 7 milhões de seguidores, usou um dos vídeos de Jojo treinando para costurar e transformar tudo em conteúdo de humor. Eu não sei se a ideia era ir para o humor, mas o que sei é que a publicação está bombando.

Para ser mais exata, a publicação conta com mais de 250 mil curtidas e quase 6 mil comentários dos mais variados e ele ainda faz questão de marca-la na legenda.

“KING KAI and ya girl @jojotodynho about to show ya’ll WHAT A REAL TRAINING SESSION LOOKS LIKE!!!”, escreveu. A tradução seria: “Kai e Jojo prestes a mostrar como é uma verdadeira sessão de treinamento”.