“Fiquei muito impactada com a cena”, dispara Isabel Teixeira sobre estupro em Pantanal

Vingança de Tenório ganhou a atenção das fofoqueiras e reuniu uma legião de fãs de Pantanal

Vamos sentir saudades de Pantanal, a novela que marcou uma geração e ganhou novos fãs no remake da Globo. Isabel Teixeira, nossa Maria Bruaca, não deixou de comentar a cena que fez a noveleira arrancar os cabelos com a pinça. A atriz contou que a cena da vingança de Tenório, Murilo Benício, a fez ficar impactada, revelando que demoraram 5 horas para gravar a sequência.

“Eu também fiquei muito impactada com a cena. Louco, né, cara? Porque a gente tá ali fazendo e não sabe direito como que vai ao ar… E ontem eu tive uma sensação de uma beleza. Que beleza, né, todo mundo junto, trabalhando…”, iniciou.

Isabel ainda diz que foram 5h de gravação para ter o resultado impactante. “Foram cinco horas de gravação de uma parte. Teve outras que a gente fez no Pantanal, outra que a gente fez antes. Na verdade, foram três meses gravando pedacinhos dessa cena”, contou ela.

“Aí você pensa na direção, no som… você sacou que tem uma coisa de som na cena assim? É muita gente, né? E aí a gente vê a gente ali, mas ontem eu fiquei com esse deslumbre de ver o que não é visto na tela, sabe? No pessoal da maquiagem, pessoal do figurino, tava todo mundo ali, junto… Tô gostando cada vez mais disso aí, hein?”, finalizou ela.