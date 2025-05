Fim do mistério: padre desaparecido é encontrado preso em telhado com o tornozelo fraturado

Amores, estava pedalando ao redor da Lagoa Rodrigo de Freitas junto ao meu personal especialista em triatlo. Eis que ao final do exercício de tirar o fôlego, ele conta que um padre dado como desaparecido em Alagoas foi encontrado debilitado em um lugar bem… digamos que, inusitado: entre o forro e o telhado da casa que mantinha em um município próximo à paróquia que ministrava.

Bem, acontece que o padre José Adeilton da Silva, de 40 anos, viveu uma situação inusitada ao ficar desaparecido por mais de 24 horas e ser localizado preso entre a estrutura do telhado e o forro da residência que mantinha no município de Pilar, em Alagoas.

De acordo com o sacerdote, que atua em uma paróquia em Arapiraca, a queda ocorreu enquanto ele tentava consertar um vazamento. Ao despencar do telhado, lesionou o tornozelo e, sem celular para pedir ajuda, contou que gritou por socorro, mas ninguém ouviu.

“Tentei pedir ajuda à vizinhança, porém, sem muito sucesso porque estando abaixo do telhado sobre uma laje da casa, eu não conseguia ser ouvido”, confessou o padre José Adeilton.

A última vez que o pároco tinha sido visto foi na manhã da última sexta-feira (23). No entanto, ele foi encontrado somente no fim da tarde de sábado (24).

Com a queda, o sacerdote fraturou o tornozelo e precisará passar por cirurgia (Reprodução/Instagram)

De acordo com o G1, ao ser socorrido e levado ao hospital, foram constatados sinais de desidratação, por ficar mais de 24 horas sem ingerir água e se alimentar, e uma torção no tornozelo do sacerdote.

Em nota divulgada nas redes sociais, o padre revelou que fará uma intervenção cirúrgica no local da torção e agradeceu a preocupação dos fiéis.

“Vou precisar passar por um procedimento cirúrgico no meu pé direito. Espero me recuperar bem e o quanto antes retornar às atividades pastorais. Deus vos abençoe e retribua com a saúde e paz”, completou.