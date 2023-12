Fim da guerra? Ana Hickmann referencia Adriane Galisteu em postagem

Os fãs suspeitam que as duas possam ter feito as pazes depois de uma postagem da apresentadora do ‘Hoje em Dia’ nas redes sociais

São mais de dez anos de rivalidade entre Ana Hickmann e Adriane Galisteu. De acordo com os seguidores das musas, a discussão e a treta entre as duas pode ter chegado ao fim após Ana publicar um vídeo usando o áudio de Galisteu de fundo. “Eu prefiro que me ame ou me odeie do que me ache mais ou menos, que eu seja ‘tanto faz’. ‘Tanto faz’ eu não sou, nunca serei e não quero ser. Luto para não ser”, diz Galisteu no áudio viral. Na publicação, internautas especularam o fim da rivalidade. “Caiu na real, fechou com a Galisteu e tá uma verdadeira potência essa mulher”, escreveu um fã. “Estou amando ver essa interação Adriane e Ana, mulheres no poder”, comentou outro.