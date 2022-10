Filme de animação traz a confirmação: Velma da franquia Scooby-Doo é Lésbica

Esta é a primeira vez que a sexualidade da personagem é tratada abertamente pelo roteiro.

E a nova animação “Trick or Treat Scooby-Doo!”, que estreou nesta terça-feira (04), chegou com tudo, trazendo representatividade e respondendo de uma vez por todas uma dúvida que todos nós tínhamos. Na verdade, todos que assim como eu são grandes fãs do universo Scooby-Doo já sabiam, a personagem Velma é do vale!

Na animação, a grande mente por trás da Mystery Inc. se apaixonará à primeira vista pela designer Coco Diablo. Esta é a primeira vez que o assunto é tratado abertamente pelo roteiro da franquia.

Velma first meets Coco Diablo in “Trick or Treat Scooby-Doo”#Scoobydoohistory pic.twitter.com/TnWGS0B5GK — Scooby-Doo History (@scoobyhistory) October 4, 2022

Porém, essa informação já havia sido divulgada anteriormente. Durante o Mês do Orgulho LGBTQIA+ de 2020, o produtor-supervisor da série “Scooby-Doo! Mistério S/A”, Tony Cervone, publicou em seu Instagram uma ilustração onde aparecia Velma, ao lado de outra mulher, com as cores da bandeira LGBTQIA+ ao fundo e a palavra ‘pride’, com a seguinte legenda:

“Eu já disse isso antes, mas Velma em Mystery Incorporated não é bi. Ela é gay. Nós sempre planejamos que Velma agisse um pouco fora do personagem quando ela estava namorando Salsicha porque esse relacionamento era errado para ela e ela tinha uma dificuldade tácita com o porquê.”

De acordo com James Gunn, que escreveu os primeiros filmes de ação da franquia, nas live-action da franquia, o mesmo tentou falar abertamente sobre a sexualidade da personagem, mas foi barrado pelo estúdio. “Em 2001, Velma era explicitamente lésbica no meu roteiro original. Mas o estúdio foi diluindo, diluindo até se tornar ambíguo (a versão gravada) e, então, inexistente (a versão lançada). Até ela finalmente ter um namorado (na sequência).”