Filipe Ret relembra vício em drogas e álcool: “Apanhei bastante para aprender”

O rapper revela que para conseguir consolidar sua carreira teve que mexer em toda a cadeia de funcionários que trabalhavam com ele.

Em entrevista à revista Harper´s Bazaar Brasil, o cantor de rap Filipe Ret recordou algumas das maiores dificuldades que já enfrentou durante os seus 15 anos de carreira, dando ênfase para o seu antigo vício em drogas e no álcool.

Logo de cara, o rapper afirma que teve que apanhar muito antes de aprender o mal que essas substâncias faziam para ele, revelando que a sua equipe era composta por pessoas que possuíam os mais diversos tipos de vícios.

“Uso minha experiência para não cometer erros. Apanhei bastante para aprender. Houve uma época em que meu segurança me emprestava sua arma e levava cocaína para mim. Na minha equipe, tinha gente viciada em maconha, cigarro, álcool e sexo. Era uma loucura”, iniciou Filipe.

Logo em seguida, ele revela que para estar onde está hoje, teve que tomar algumas decisões, como demitir o seu tio do comando de seu escritório e rever por completa a cadeia dos seus funcionários.

“Para me profissionalizar, demiti meu tio do comando do escritório porque ele estava reduzindo muito o cachê, prostituindo o negócio. Revi a cadeia inteira para estar aqui hoje”, revelou Ret.

Por fim, o cantor explica que, durante uma conversa com um de seus amigos, ele conseguiu entender o motivo dos cantores associarem as suas apresentações com o consumo de álcool e drogas, mas confessa que já há algum tempo optou por começar a realizar os seus shows completamente sóbrio.

“Dia desses, estava conversando com um amigo sobre a história de associarmos o palco às drogas e ao álcool. Acho que tem a ver com a ideia de ser algo visceral, de extrair o máximo da situação. Por muito tempo, acreditei nisso e fiz shows apoiado na bebida, mas é algo destrutível. Resolvi performar sóbrio e descobri que poderia estar ali careta; que não precisava beber descontroladamente para estar sociável”, finalizou o rapper.