Filipe Ret apaga foto de Guimê após apostar R$100 mil na vitória do cantor

O rapper não contou detalhes sobre o que pensa diante do comportamento do cantor, mas trocou a foto de perfil

Se vocês não sabem, vão saber agora, porque Filipe Ret apostou R$100 mil na vitória de Guimê dentro do BBB 23. O cantor chegou a usar a foto de Guimê no seu perfil, mas se engana quem acredita que Ret está passando pano para o artista. Filipe trocou a foto do seu perfil e não deu detalhes do motivo, não comentando a polêmica que o colega se envolveu dentro do reality.

A aposta foi feita em um site de jogos, e em entrevista ao G1, ele conta o motivo da aposta: “Por causa do coração dele”, disse. E foi também pelo coração que ele deixou o reality.

“Ele é um cara que me transmite pureza. Ele é o MC típico, representa a gente lá”, disse Ret em entrevista no passado. Algumas coisas mudaram para hoje, né?