Filhos do eterno Paulo Gustavo comemoram três anos

Me lembro da matéria que eles gravaram, quando os dois filhos haviam nascido e agora já estão com três anos, tempo voando mais uma vez. Nesse fim de semana, o dermatologista e viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas, fez uma festa temática do mundo dos dinossauros, para os filhos Romeu e Gael, fruto de seu relacionamento com o eterno Paulo Gustavo.

Os pequenos comemoraram três anos e alguns famosos marcaram presença na celebração como, a modelo Carol Trentini, o humorista Marcus Majella, o ator Marcos Veras, além da família de Paulo Gustavo, a mão Dea, e irmã Ju Amaral, todos reunidos pela vida dos pequenos.