Filhos de Wanessa Camargo curtem passeio com Isis Valverde

Que família linda! Isis Valverde foi vista no meu shopping favorito aqui no Rio passeando com os filhos de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz, seu namorado. Rael, de cinco anos, e dos enteados José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de 9 anos, aproveitaram o passeio ao lado da atriz.

Isis elegeu uma camiseta marrom, shorts jeans, um sapato de salto alto preto e óculos escuros. Além das crianças, a artista estava acompanhado do noivo, o empresário Marcus Buaiz.

No dia 5 de janeiro, o filho mais velho e Wanessa e Marcus completou 12 anos de vida, e nos Stories do Instagram, Isis parabenizou o menino.