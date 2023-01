Filho mata a própria mãe em Ribeirão Preto

João Felipe foi preso por matar a mãe enforcada neste domingo (29)

Minha gente, que coisa mais horrível! Eu não sei onde a capacidade do ser humano vai chegar com essas mortes trágicas que tem abalado o Brasil todo. Um homem de 27 anos matou a própria mãe enforcada em Ribeirão Preto neste domingo (29). O caso aconteceu no Jardim Irajá, na Zona Sul da cidade.

De acordo com o B.O, João Felipe alegou que aplicou o golpe para matá-la após uma discussão. Rosângela morreu com 47 anos dentro do próprio apartamento.

A Polícia Civil ainda disse que encontrou a mãe do homem sem vida, com lesões e marcas no pescoço. Ao lado do corpo os policiais ainda encontraram uma faca e João não revelou o motivo da discussão, apenas que agiu em legítima defesa.