Filho do prefeito de São José dos Campos tem perna amputada na Irlanda

O jovem, de 23 anos, foi atropelado no final se semana (28) e teve que ser internado após o acidente que envolveu a polícia e a moto roubada de um amigo

João Henrique Thomaz Ferreira, de 23 anos, teve sua perna amputada ao ser atropelado por um carro da polícia na Irlanda, onde mora há cinco anos. O rapaz foi atropelado após ligar para os policiais ajudar seu amigo que teve a moto roubada.

Segundo uma nota enviada pela polícia à Rede Vanguarda, o atropelamento ocorreu neste sábado (28), no cruzamento 11 sentido norte da estrada M50, em Dublin.

João perdeu a perna direita no acidente, na altura do joelho. Além da amputação, a namorada de João, Júlia Langneck, afirma que recebeu informações dos médicos sobre uma lesão no pescoço e coágulos na coxa.