Filho de Zé Vaqueiro nasce com malformação e é levado para a UTI

Diante do ocorrido, o cantor resolveu cancelar seus próximos shows para conseguir ficar com a sua família nesse momento difícil.

Amores, na tarde da última segunda-feira (24), veio ao mundo o filho caçula do cantor Zé Vaqueiro com a sua esposa, Ingra Soares, o pequeno Arthur. Porém, infelizmente, o bebê foi diagnosticado com malformação congênita, decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13, tendo que ser internado na UTI.

Através de suas redes sociais, na manhã desta quarta-feira (24), a assessoria de imprensa do cantor publicou uma nota informando sobre o ocorrido.

“O bebê encontra-se na UTI devido a uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13”, informou a equipe do cantor.

Diante disso, logo em seguida, a nota revela que os próximos shows de Zé Vaqueiro serão cancelados, para que ele possa ficar junto com a sua família neste momento difícil que estão passando.

“Diante desta situação delicada, informamos o cancelamento dos shows do artista até a data de 17 de agosto. Neste momento, a família necessita estar unida, cercada de amor e serenidade”, explicou.

Por fim, a equipe pede a compreensão e as orações dos fãs, e agradece antecipadamente por todo o carinho que eles sabem que a família irá receber.

“Contamos com a compreensão de todos e pedimos que se juntem a nós em orações pelo bem-estar do pequeno Arthur e por toda a família, que agradece antecipadamente o apoio”, finalizou a nota.