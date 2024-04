Filho de Zé Vaqueiro é batizado no hospital

Minha gente, confesso a vocês que eu fiquei completamente emocionada ao ver essa publicação nas redes sociais. Nesta quinta-feira (11), o cantor Zé Vaqueiro e sua esposa, Ingra Soares, utilizaram o instagram para revelar que o filho caçula do casal, que está internado há quase 9 meses, foi batizado lá mesmo, no hospital.

“Nosso Arthur foi batizado, em nome de Jesus, amém. ‘Quem crer e for batizado será salvo’. Marcos 16:16”, legendou o casal, ao publicar uma foto do filho dormindo com uma roupinha branca.

Para quem não sabe, o pequeno Arthur nasceu com a Síndrome de Patau, que é causada pela trissomia do cromossomo 13 e que não tem cura, podendo provocar atraso intelectual, má-formação nas orelhas, pés e olhos, problemas no coração, doenças renais, entre outras complicações.