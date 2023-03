Filho de Ronaldo zoa look do pai: “Agressão à moda”

Ronaldo Nazário não escapou das câmeras do filho, Ronald, que o filmou agredindo a moda com um look peculiar

Quem te viu, quem te vê, hein Ronaldo? O filho do ex-jogador de futebol gravou o pai agredindo a moda ao eleger chinelos com meia para a sua segunda-feira (20). Ronald não deixou de expor o pai nas redes sociais pelo seu Instagram pessoal. Filho de Ronaldo diz que ex-jogador agrediu a moda (Foto: Reprodução) “Agressão à moda [risos]”, brincou o DJ, compartilhando um vídeo do ex-jogador de futebol andando pelas ruas. Quem nunca apostou em um chinelinho com meia que atire a primeira pedra. Aloca!