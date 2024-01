Filho de Neymar Jr se machuca na virada de ano: “Começou bem”

Davi Lucca já começou o ano aproveitando uma partida de futebol com os amigos. O filho de Neymar Jr. sofreu um acidente enquanto jogava com os amigos e o fato foi parar nas redes sociais do pai, que esclareceu os boatos e deu detalhes do caso.

Neymar apareceu ao lado do garoto para brincar com a situação: “2024 começamos assim, quer ficar dando bicicleta?”, o atleta relatou que Davi se machucou enquanto tentava praticar manobra em seu esporte.

“Olha, começamos bem”, disse o herdeiro do craque.