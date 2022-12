Filho de Neymar faz vaquinha para comparar impressora 3D

Carol Dantas, mãe de Davi Lucca mostrou as contribuições recebidas pelos familiares

Enquanto uns acreditam que o filho de Neymar Junior não vai saber o preço de um boleto, outros mostram que a vida do filho de Carol Dantas é bem diferente. A musa mostrou que o filho fez uma vaquinha para comprar uma impressora 3D no Natal e não deixou de exibir as continuações dos familiares para realizar o desejo do filho.

“Arrumando as contribuições que vieram do Brasil para o Davi comprar a impressora 3D dele. Obrigada, família”, escreveu Carol.

Vale ressaltar que o valor do presente é um pouco exorbitante e de acordo com as pesquisas ela custa a partir de R$2.700. Neymar, bora agilizar o mimo. Aloca!