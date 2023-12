Filho de Marcelinho Carioca fala sobre o sequestro do pai: “O pior dia das nossas vidas”

O herdeiro do jogador aproveitou a oportunidade para agradecer a todos que lhe prestaram apoio.

Amores, após todo o susto que amigos, familiares e fãs passaram com a notícia de sequestro do ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca, o filho do jogador, Lucas Surcin, utilizou as suas redes sociais para desabafar sobre o assunto.

Publicando uma foto com a família toda reunida, Lucas afirma que o sumiço do pai fez com que ele tivesse o pior dia da sua vida e agradeceu a todos aqueles que lhe prestaram apoio nesse momento difícil.

“Com toda a certeza, ontem foi o pior dia das nossas vidas. Quero agradecer a todos que me mandaram mensagem e ligaram. Desculpe por não responder, realmente não foi fácil. E, para quem não mandou também, obrigado. Só mostrou quem são os de verdade”, declarou o herdeiro do ex-jogador.