Filho de Hebe Camargo vive de forma modesta e afirma não ter plano de saúde

Em entrevista com o jornalista Léo Dias, Marcello Camargo, contou que dividiu a herança da mãe com o empresário da apresentadora

Minha gente, se vocês querem a verdade sendo dita e jogada na mesa sem mais nem menos, assistam a entrevista de Marcello Camargo para Léo Dias. Nem eu sabia que o filho de Hebe Camargo vivia a vida de uma forma modesta, isso porque muitos já me contaram que ele viajava diversas vezes para o exterior, mas a verdade não é essa. Na ocasião, o filho contou que dividiu a herança com o empresário da mãe e disse que ela usou grande parte do dinheiro em vida.

“Muita gente fala ‘herança de R$60 milhões, R$100 milhões’, mas graças a Deus ela usou muito dinheiro pra viver a vida. Ela desfrutou das coisas que o dinheiro podiatrazer”, iniciou.

Marcello ainda conta que ela não morreu milionária, porque estava investindo na sua mansão em uma bairro nobre de São Paulo. “Eram seis ou sete casas em um terreno de cerca de 5 mil m². Ela foi aumentando a casa e comprando joias que ela gostava. Essa história de fazenda, cabeça de gado, flat, isso não é verdade. Ela deixou a casa e joias”, disse.

O filho de Hebe ainda contou que não viaja ao exterior desde 2014 e que não tem plano de saúde, pelo jeito simples que gosta de viver. “Tenho dois Fiat Mobs na garagem”, contou.