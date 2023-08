Filho de Gugu manda recado á Faustão

João Augusto demonstrou apoio ao apresentador que segue internado esperando por um transplante de coração.

Minhas lindezas, estou aqui tomando um belo café da manhã aqui em Copacabana quando uma amiga minha chegou correndo e me falando do seguinte pronunciamento do João Augusto, o filho mais velho de Gugu Liberato. Parece que o jovem fez uma declaração para o apresentador Faustão, que ainda está internado aguardando um transplante de coração e se lembrou de desejo do pai para doação de órgãos.

“Não só eu, mas todo o Brasil, estamos junto com você, Faustão. Mandando energias positivas e orando muito para que dê tudo certo, e se Deus quiser, vai dar sim. Tudo isso que tá acontecendo me fez lembrar bastante do meu pai. Quando meu pai faleceu, nós seguimos o desejo dele de doar os órgãos, ele salvou a vida de muitas pessoas. Eu acho que esse é o ato mais nobre que uma pessoa pode fazer em vida. É amor, é solidariedade. Criamos uma campanha chamada ‘Gugu Vive’, para reforçar esse ato, fazer com que as pessoas entendam a importância de doar os órgãos. Para que mais pessoas virem doadoras e salvem mais vidas”.