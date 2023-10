Filho de Gugu Liberato dubla “Pintinho Amarelinho” no Domingão

No quadro ‘Batalha do Lip Sync’, no Domingão com Huck, ele enfrentou João Guilherme Silva, filho de Fausto Silva.

Guardem esse domingo (8) na memória, meus amores! A TV Brasileira nunca mais será do mesmo jeito, pois tivemos João Guilherme Silva e João Augusto Liberato, filhos de duas das maiores personalidades da TV brasileira, Faustão e Gugu, se enfrentaram no Domingão com Huck em busca do cinturão da semana.

E já começamos o quadro com uma bela homenagem, aonde vimos João Augusto dublou uma das músicas mais icônicas dos anos 90: “Pintinho Amarelinho”, que ficou conhecida na voz de seu pai, Gugu Liberato, que faleceu em 2019. Obviamente, a plateia foi à loucura com a performance de João Augusto Liberato. “Muita emoção de estar aqui. Fazer essa música que clássica do meu pai. Você não sabe como eu estou me sentindo agora. Muito obrigado por essa oportunidade, Luciano”.