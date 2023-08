Filho de Gugu Liberato demonstra apoio para família de Faustão e incentiva a doação de órgão

O filho do falecido apresentador relembra que os órgão do seu pai foram doados e reforça o intuito da campanha “Gugu Vive”.

Minha gente, acho que não existe nada mais lindo nesse mundo do que o cuidado de se colocar no lugar do outro e se colocar à disposição para ajudar no que for preciso, principalmente quando falamos de um momento tão delicado como esse que o apresentador Faustão e sua família estão vivendo.

Diante do atual quadro clínico de Faustão, que está internado à espera de um transplante de coração, o filho do falecido apresentador Gugu Liberato, João Augusto, falou sobre o assunto e afirmou que está mandando muitas energias positivas e orações para o apresentador.

“Não só eu, mas todo o Brasil, estamos junto com você, Faustão. Mandando energias positivas e orando muito para que dê tudo certo, e se Deus quiser, vai dar sim”, iniciou o jovem, que logo em seguida comentou sobre o seu pai, que após a sua morte teve seus órgãos, assim como ele desejava.

“Tudo isso que tá acontecendo me fez lembrar bastante do meu pai. Quando meu pai faleceu, nós seguimos o desejo dele de doar os órgãos, ele salvou a vida de muitas pessoas. Eu acho que esse é o ato mais nobre que uma pessoa pode fazer em vida. É amor, é solidariedade”, relembrou.

Por fim, João Augusto fala sobre uma campanha, a ‘Gugu Vive’, que foi criada por sua família, para incentivar as outras pessoas a doarem os seus órgãos e o dos seus familiares.

“Criamos uma campanha chamada ‘Gugu Vive’, para reforçar esse ato, fazer com que as pessoas entendam a importância de doar os órgãos. Para que mais pessoas virem doadoras e salvem mais vidas”, finalizou o filho do falecido apresentador.