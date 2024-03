Filho de Gal Costa exige exumação diante de investigação

Gabriel Costa, filho da cantora, entrou na Justiça com um pedido de exumação do corpo da mãe para estabelecer a causa da morte da cantora. Vale ressaltar que a Gal Costa faleceu em novembro de 2022.

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, há uma petição, assinada pelas advogadas Luci Vieira Nunes e Mariana Athaíde, apresentada na quarta-feira, 13 de março.

Gabriel quer uma definição da causa da morte. Ele pede também o translado dos restos mortais da mãe, de São Paulo para o cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. O documento conta que a artista foi vítima de um infarto agudo do miocárdio e que já estava doente, com câncer de cabeça e pescoço.