Filho de Gal Costa entra na Justiça para reivindicar herança

Genteeee, acabo de receber um babado quentíssimo sobre disputa de herança de uma amiga minha lá do Leme, parece que o filho da saudosa cantora Gal Costa está lutando pelos seus direitos ao patrimônio deixado pela mãe e fará de tudo para deixar a viúva Wilma Petrillo de fora.

A viúva entrou na Justiça com um pedido de reconhecimento de uma união estável com a cantora. Caso seja concedida, dará a ela o direito a 50% da herança e a administrar o patrimônio artístico da baiana em conjunto com Gabriel.

Segundo os dados do processo, baseado no relacionamento que teria vivido com a Gal Costa por 24 anos, ela também solicitou a posição de inventariante do espólio e pediu a guarda de Gabriel. Segundo o portal Metrópoles, sendo maior de idade, Gabriel contratou advogados para realizar sua defesa no tribunal

De acordo com a defesa do filho da cantora, Petrillo atuava apenas como empresária da cantora e madrinha do menino, tornando a partilha de bens discutível. A interlocutores, ele afirma querer aproveitar a chegada à maioridade para “agir de acordo com sua consciência, livre de influências”.